Der LED-Streifen an Steam Machines kann verwendet werden, um den Fortschritt des Downloads zu verfolgen

Letzte Woche wurde bestätigt, dass Valve endlich bereit ist, mit eigener Hardware in Form von Steam Machines in den Konsolenmarkt einzusteigen. Diese Tatsache, zusammen mit dem neuen Controller und den Diskussionen über die Leistung, dominiert seitdem die Debatte, aber es gibt zwei wirklich coole Features, die ein wenig unter dem Radar geflogen sind.

Eine davon ist, dass das Gerät über eine austauschbare Frontplatte verfügt, die es einfach macht, das Gerät in Ihr Zuhause zu integrieren. Valve ist auch nicht pingelig und ermöglicht es Ihnen sogar, Ihre eigenen Paneele in 3D zu drucken, wenn Sie möchten. Aber auch auf der Vorderseite gibt es noch ein cooles Feature, nämlich einen LED-Streifen. Sie können dies für Designzwecke, aber auch für praktischere Zwecke verwenden - z. B. um es anzeigen zu lassen, wie weit Ihr Download fortgeschritten ist, während Sie sich etwas anderes ansehen.

Wie diese beiden Funktionen aussehen, können Sie im Threads-Beitrag unten sehen.