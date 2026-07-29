Der "LeBron-James-Effekt" trifft Philadelphia: Millionen an Einnahmen in der Gegend, aber die Ticketpreise steigen in die Höhe

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Die Ankunft von LeBron James zu den Philadelphia 76ers hat einen enormen Einfluss auf das Team gehabt, was sich in Einnahmen niederschlagen wird. Wie Front Office Sports berichtet, werden die 76ers von 14 Spielen im nationalen Fernsehen in den USA auf 34 Matches steigen, was das Maximum ist, die während der NBA-Saison 2026/27 auf ABC/ESPN, NBC Sports/Peacock und Amazon Prime Video übertragen werden.

Als James ankündigte, die Lakers zu verlassen, gab NBA-Kommissar Adam Silver zu, dass sie den Spielplan erst beenden würden, wenn er wusste, wo James spielen würde; So groß ist die Star-Power, die der 41-Jährige in der Liga hat. Das Team, das James hat, hat auch viel größere Sichtbarkeit im nationalen Fernsehen und tritt bei den wichtigsten Terminen wie der Eröffnungswoche und Weihnachten prominent auf.

Ein weiteres Zeichen für den "LeBron James-Effekt" ist, dass die Tickets in die Höhe schnellen. Allein für ein Vorbereitungsspiel gegen die Boston Celtics wurden die Tickets für 271 Dollar zum günstigsten Preis verkauft (selbst ohne zu wissen, dass James spielen wird), während der Durchschnittspreis für ein reguläres Saisonspiel in Philadelphia letztes Jahr 68 Dollar betrug.

Letztes Jahr belegten die Philadelphia 76ers den siebten Platz in der Eastern Conference, doch LeBron James erkannte das Potenzial eines Teams, das auch Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid und Tyrese Maxey umfasst, und strebt an, ihre erste Meisterschaft seit 43 Jahren zu gewinnen.

Und selbst wenn LeBron James Berichten zufolge nicht in Philadelphia, sondern in New York City leben wird, schätzt The Boyd Company, dass seine Präsenz im Team zusätzliche 250 bis 430 Millionen Dollar an regionaler Wirtschaftsaktivität in der Region generieren wird.