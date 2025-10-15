Der Lead Writer von Clair Obscur: Expedition 33 war "super beeindruckt von der Kreativität der Fans"

HQ

Sobald ein Spiel populär wird, wissen wir, dass seine Fans es in unserer analogen Welt mit Fan-Art, Cosplay, Fan-Fiction, Tattoos, Comics, Mods und vielem mehr zum Leben erwecken werden. Vieles davon ist in der Regel von hoher Qualität, und ein Spiel, das dies offensichtlich erlebt hat, ist Clair Obscur: Expedition 33.

Als wir kürzlich Lead Writer Jennifer Svedberg-Yen für ein Interview über ihre Arbeit an allem, was mit dem Spiel zu tun hat, trafen, drehte sich das Thema um die Liebe der Fans. Wir haben sie unter anderem gefragt, ob sie etwas besonders Lustiges oder Seltsames von Fans erlebt hat. Sie antwortete:

"Bisher war alles, was ich gesehen habe, wirklich schön. Ich war sehr beeindruckt von der Kreativität aller, und oh mein Gott. Okay. Also, zunächst einmal sind die von Fans gemachten Plüschtiere so süß. Ich will sie alle! Einige Leute machten erstaunliche Figuren, wie Monoco, Maelle und Verso-Statuen, Statuen aller Charaktere. Ich war beeindruckt. Sie sind so detailliert und von hoher Qualität. Ich liebe all die niedlichen Fan-Arts, wie die kleinen Chibi-Versionen aller Charaktere. Es ist so süß. Manche Leute haben erstaunliche Cosplays mit unglaublicher Liebe zum Detail, wie die Steppungen, die sie auf den Jacken gemacht haben, die Tattoos und all die kleinen Details, es ist einfach unglaublich."

Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn es gibt auch einige humorvollere Kreationen sowie Menschen, die ihre eigenen Geschichten in diesem einzigartigen Universum erfinden. Sie fährt fort:

"Es gibt auch die wirklich lustigen, wie zum Beispiel eine Gruppe von Cosplayern, die sich als Expedition 60 verkleidet haben - die Naked Expedition. Wir haben nicht einmal ein Visual für sie im Spiel, oder? Es ist nur ein Tagebuch. Aber sie haben sich ein fantastisches Cosplay ausgedacht. Sie haben uns die Fotos geschickt, es war ein Plus. Die Kreativität ist einfach unglaublich. Also ja, es gab einige erstaunliche Kunstwerke.

Und ich denke, einige Leute haben sich inspiriert gefühlt, ihre eigenen Geschichten zu schreiben, sowohl Expeditions- als auch Nicht-Expeditionsgeschichten. Ich finde es erstaunlich, dass sich Menschen dazu hingezogen fühlen, kreativ zu sein. Es ist ein großes Kompliment zu wissen, dass sich die Leute von unserem Spiel inspiriert fühlen. Ich habe viele wirklich wunderbare Nachrichten von aufstrebenden Schriftstellern bekommen, die mir sagten, dass sie schon immer schreiben wollten, oder von Schriftstellern, die sich eine Zeit lang blockiert oder entmutigt fühlten. Aber nachdem sie das Spiel gespielt und sich mit der Geschichte beschäftigt haben, sind sie wieder aufgeregt. Sie fühlen sich lebendig an, und sie spüren, wie Ideen zu ihnen zurückkehren, und sie werden inspiriert, wieder zu schreiben. Und ich dachte mir: Wow, das ist verrückt. Das ist unglaublich."

Unser vollständiges Interview mit Jennifer Svedberg-Yen wird in Kürze auf Gamereactor veröffentlicht, in dem wir auch über sie und die Reise des Spiels sprechen, die Inspiration für all die traurigen Wendungen des Abenteuers und alles über das Ende. Verpassen Sie es nicht.