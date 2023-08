Der Launch-Trailer von Waven teasert Early-Access-Pläne an

Wie ihr vielleicht gesehen habt, streamen wir derzeit Waven live, um die Veröffentlichung als Early-Access-Titel zu feiern. Während Sie hier vorbeischauen können, um an diesem Stream teilzunehmen, wenn Sie sich gefragt haben, was das Spiel im Laufe seiner Early-Access-Phase bieten wird, skizziert der neueste Trailer genau das.

Zusätzlich zu dem, was kommen wird, wie im neuen Trailer oben gezeigt, wird uns auch versprochen, dass die Early-Access-Version über 250 Quests zum Abschließen, 17 Ziele, 25 Helden, die es zu treffen gilt, 90 Gefährten zum Sammeln, 300 Zaubersprüche und mehr enthalten wird. Und das alles, ohne zu berücksichtigen, was angeboten wird, wenn das Spiel irgendwann später in diesem Jahr offiziell auf PC und Mobilgeräten debütiert.

Wenn ihr euch gefragt habt, was die Gründerpakete für die Early-Access-Phase enthalten werden, könnt ihr euch deren Inhalt unten ansehen.

Zu guter Letzt wird Waven als Early-Access-Titel mit einer Launch-Saison erscheinen, die als Gobball Season bekannt ist. Dazu gehören ein kostenloser Saisonpass und zwei Versionen von kostenpflichtigen Pässen, und was sie den Spielern bieten, können Sie unten sehen.