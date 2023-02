Der Launch-Trailer von Destiny 2: Lightfall wird morgen auf der State of Play gezeigt

HQ

Bungie startet nächste Woche in das sechste Jahr von Destiny 2, wenn die Lightfall-Erweiterung am 28. Februar erscheint. Da dies die vorletzte Erweiterung des fast zehn Jahre alten Light and Darkness Saga ist, warten die Fans gespannt darauf, wie die Geschichte des Spiels nach der massiven Enthüllung weitergeht, die erst letzte Woche stattfand, als der letzte große narrative Beat dem Spiel vor der neuen Erweiterung hinzugefügt wurde.

Während wir uns auf eine Reihe von Antworten in weniger als einer Woche freuen können, hat Bungie angekündigt, dass die PlayStation State of Play-Übertragung, die für morgen, den 23. Februar um 21:00 Uhr GMT / 22:00 Uhr MEZ geplant ist, den Launch-Trailer für die Erweiterung enthalten wird.

Aber selbst wenn das der Fall ist, neckt der Entwickler, was in einem neuen kurzen Teaser gezeigt wird, den Sie unten sehen können.