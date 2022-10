Der Launch-Trailer von Call of Duty: Modern Warfare II ist da

HQ

Der Launch-Trailer für Call of Duty: Modern Warfare II hat offiziell debütiert, und während es im Titel Launch sagen mag, nein, das Spiel ist noch nicht hier und wird es tatsächlich für eine Weile nicht sein. Und das liegt daran, dass der Shooter am 28. Oktober fallen wird, wobei die Kampagne am 20. Oktober im Rahmen einer Early-Access-Initiative für Vorbesteller etwas früher debütieren wird.

Aber obwohl das der Fall ist, ist der Launch-Trailer da und damit bekommen wir einen weiteren Blick auf die erwartete Fortsetzung, in der wir Task Force 141 wieder in Aktion sehen können, mit dem legendären Captain Price an der Spitze.

Werdet ihr Call of Duty: Modern Warfare II in die Hand nehmen und spielen, wenn es in ein paar Wochen debütiert?