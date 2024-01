Der Launch-Trailer von Tekken 8 hat uns dazu gebracht, am King of the Iron Fist-Turnier teilzunehmen

HQ

Tekken 8 's King of the Iron Fist Tournament fragt, was wäre, wenn wir buchstäblich für unser Land kämpfen würden, als wir in die Arena treten. In diesem Turnier musst du nicht nur dich selbst schützen, sondern auch das Leben aller in deinem Heimatland ist in Gefahr, wenn du verlierst.

Kein Druck also. Da wir zum Zeitpunkt des Schreibens nur noch eine Woche von der Veröffentlichung von Tekken 8 entfernt sind, wurde der Einsatz in einem neuen Launch-Trailer erhöht, der viel von der Geschichte, den Filmsequenzen und den Kämpfen des Spiels zeigt.

Wenn du kein Fan von übertriebener Action, melodramatischer Story und übertriebenen Charakteren bist, dann suchst du wahrscheinlich an der falschen Stelle, denn das sind all die Dinge, für die wir Tekken lieben, und du kannst sie alle im Trailer unten finden: