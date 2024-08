Der Launch-Trailer von Astro Bot wurde enthüllt

HQ

Spulen Sie zurück ins Jahr 2020 und die Veröffentlichung des PlayStation 5 und Sie erinnern sich vielleicht an einen Titel - der kaum mehr als ein technisches Schaufenster für den neuen DualSense -Controller von Sony gedacht war -, der Flügel spross und in die Höhen der Spielewelt flog.

Das war natürlich Astro's Playroom, und jetzt sind Entwickler Team Asobi zurück - und zwar bald - mit Astro Bot, für die sie gerade den Launch-Trailer veröffentlicht haben.

Astro Bot präsentiert das beste interaktive haptische Feedback, das das DualSense zu bieten hat, und ist eine Reise, die die Geschichte von PlayStation und Sony sowie neue Abenteuer umfasst, die im Spiel auf mehr als 50 Welten aufgeteilt sind.

Dieses neue Angebot, das sich an ikonischen Franchises wie God of War und Ratchet & Clank orientiert, wird ebenso ehrfürchtig wie frisch sein und erscheint bald am 6. September, zusammen mit (passenderweise) seiner eigenen Ausgabe des DualSense -Controllers, der Astro überhaupt erst zu einem so großen Erfolg gemacht hat.