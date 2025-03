Der Launch-Plan für Nintendo Switch 2 ist in drei Phasen unterteilt: von Juni bis Weihnachten

HQ

Während viele von uns davon ausgingen, dass 2024 das Jahr der Nintendo Switch 2 sein würde, haben Nintendos Pläne (von denen wir immer noch nicht wissen, ob sie schon immer so waren oder aus irgendeinem Grund geändert wurden) die Veröffentlichung der Konsole auf 2025 verschoben, und während wir unseren ersten offiziellen Blick Mitte Januar bekamen, wird es nächste Woche sein, am 2. April, um genau zu sein. Wenn wir alle Details über die Konsole, ihre vollständigen Spezifikationen und eine erste Liste von Spielen erhalten, die sie bei ihrer Veröffentlichung begleiten werden.

Und es scheint, dass das, was viele von uns über die offiziellen Kanäle des in Kyoto ansässigen Unternehmens sehen werden, andere bereits in ihren Händen halten können. Einem Bericht von Insider Gaming zufolge wird eine ausgewählte Gruppe von Medien- und Content-Erstellern eine persönliche Präsentation mit der kommenden Hardware erhalten.

Tom Henderson behauptet, auf der jüngsten GDC Aussagen gehört zu haben, die von einer Konsolen-Veröffentlichung im Juni sprechen, und dass Nintendo einen Drei-Phasen-Plan vorbereitet, um die Konsole vom Sommer in die Weihnachtszeit zu verschieben. Diese drei Phasen, um den Katalog und die Verkäufe von Nintendo Switch 2 anzukurbeln, wären eine Phase 1 mit First-Party-Spielen, eine zweite Phase zwischen Oktober und November mit Drittanbieter-Spielen, in der die Studios ab Juni die ersten Dev-Kits erhalten, und eine dritte Phase in den Weihnachtsferien.

Natürlich ist nichts davon offiziell, bis Nintendo etwas anderes sagt, aber Henderson hat schon früher bewiesen, dass er richtig liegt, und nichts, was er sagt, klingt weit hergeholt. Was denkst du?