Der Launch-DLC in Persona 3 Reload enthält Inhalte aus Persona 4: Golden und Persona 5 Royal

Wir sind zwei Wochen von der Veröffentlichung von Persona 3 Reload entfernt, dem Remake des ursprünglichen Persona 3 aus dem Jahr 2006, jetzt mit besserer Grafik, aktualisiertem Kampfdesign und einer Ästhetik, die näher an den neuesten Teilen der Serie liegt (in der Tat, wie wir euch in unseren Eindrücken nach dem Test des Spiels gesagt haben, scheint es, dass sie sogar einen Sprung nach vorne gemacht haben, wenn wir es mit Persona 5 Royal vergleichen). Und wie bei Atlus-Veröffentlichungen üblich, hat das Studio angekündigt, dass ab dem Tag der Veröffentlichung ein DLC mit zusätzlichem Zubehör im Persona-Stil verfügbar sein wird.

Wir sprechen über das erste DLC-Paket (obwohl sein Inhalt auch in kleineren Paketen separat erworben werden kann), mit dem wir die Aussehenssets von The Phantom Thieves (Persona 5 Royal), die Uniformen der Shujin-Akademie (Persona 5 Royal) und die Uniformen der Yasogami High School (Persona 4 Golden) erhalten können. Zusätzlich zu diesen Skins haben wir auch Zugriff auf das 'P5R Persona Set 1', mit dem wir Personas beschwören und kombinieren können, die in Persona 5 Royal erschienen sind: Arséne, Captain Kid, Zoro, Carmen, Goemon, Johanna, Milady sowie Robin Hood und Cendrillon.

Das P5R Persona Set 2 ist ähnlich, nur dient es dazu, die Personas der Hauptcharaktere aus Persona 4 Golden zu beschwören und zu kombinieren: Satanael, Seitentaisei, Merikrius, Hecate, Kamusu Sanowo, Anato und Astarte. Loki und Vanadies von P5R sind als Extras im Set enthalten.

Das P4G Persona Set enthält nur Izanagi, Magatsu Izanagi und Kaguya. Zu guter Letzt wird es eine kostenpflichtige Option geben, mit der sechs bekannte Persona 5 Royal-Themen für Persona 3 Reload -Kämpfe aktiviert werden können. Alle Gesangsspuren von Lyn: Last Surprise, Take Over, Rivers In The Desert, Jaldabaoth, Throw Away Your Mask und Victory.

Der endgültige Preis für diese Pakete in Europa ist derzeit nicht bekannt, aber in Japan liegen sie zwischen 440 und 880 Yen. Wirst du sie in die Finger bekommen?