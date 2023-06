Der langjährige Freddy Krueger-Darsteller ist mit der Rolle fertig

HQ

Es sieht so aus, als ob für den ikonischen Bösewicht Freddy Krueger eine Veränderung bevorsteht, denn in einem Interview mit Variety hat die Person, die die Figur seit über 50 Jahren verkörpert, Robert Englund, bestätigt, dass er in Zukunft nicht mehr antreten wird, um den ikonischen Antagonisten zu spielen.

Auf die Frage, ob er bereit wäre, die Horrorfigur wieder zu spielen, sagte Englund: "Ich bin jetzt zu alt und dick, um Freddy zu spielen. Ich kann einfach keine Kampfszenen mehr als einen Take machen, ich habe einen schlechten Nacken und einen schlechten Rücken und Arthritis in meinem rechten Handgelenk."

Das bedeutet jedoch nicht, dass Englund nie wieder Freddy Krueger spielen wird, denn er hat sich mit den Worten verabschiedet: "Also muss ich es aufhängen, aber ich würde gerne einen Cameo-Auftritt haben."

In Bezug darauf, wer Englunds Mantel als Krueger übernehmen könnte, bemerkte er ein besonderes Interesse daran, Kevin Bacon zu sehen, der sich an der Figur versucht.

"Ich weiß, dass er das Genre respektiert, und er ist ein so guter physischer Schauspieler. Ich denke, dass es in der Stille und in der Art und Weise, wie Kevin sich bewegt, interessant wäre."

Wer würde Ihrer Meinung nach gut passen, um der nächste Freddy Krueger zu werden?