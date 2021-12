Der Landwirtschafts-Simulator 22 hat sich bereits 1,5 Millionen Mal verkauft

HQ

Ob ihr es glaubt oder nicht, der Landwirtschafts-Simulator ist und bleibt ein absoluter Hit unter den Fans. 1,5 Millionen Kopien hat der Landwirtschafts-Simulator 22 seit Veröffentlichung unter die Spieler gebracht. Somit konnte das Franchise seit ihrem Start im Jahr 2008 bereits über 25 Millionen Spielkopien verkaufen.

Es gibt einige Faktoren, die zu diesen großen Zahlen beitragen. Zu aller erst haben wir mit dem Landwirtschafts-Simulator 22 nach drei Jahren den ersten PC, Playstation und Xbox-Titel erhalten. Fans mussten also bereits eine ganze Weile auf einen neuen Ableger warten. Zweitens hat das Spiel einige weitreichende Veränderungen vorgenommen, wie die Implementierung eines Cross-Plattform-Multiplayers und Erneuerungen wie die Einführung von Jahreszeiten.

Christian Ammann, CEO von Giants Software kommentierte erfreut: ''Ich bin so stolz! Auf das Team und das blühende Umfeld, in dem es arbeitet. Dazu in der Lage zu sein, eine internationale Struktur aufzubauen und eine bereits so große Serie wie den Landwirtschafts-Simulator in eine selbst veröffentlichte Marke inklusive neuer Impulse zu verwandeln, das sollte man nicht als selbstverständlich sehen. Die großartige Kollaboration mit unseren Partnern haben uns eine fantastische Veröffentlichung ermöglicht.''