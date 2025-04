Der Landwirtschafts-Simulator wird für den Mega Drive veröffentlicht

HQ

Nein, das ist kein verspäteter Aprilscherz. Giants Software hat sich tatsächlich die Zeit genommen, eine offizielle Retro-Version des Landwirtschafts-Simulators zu entwickeln, die jetzt für den Mega Drive veröffentlicht wird. Es kommt in einer sehr limitierten Auflage und bietet so ziemlich das, was man erwarten würde – charmante Pixelkunst und digitalisierte Soundeffekte. Sie haben sogar den legendären Christopher Hülsbeck engagiert, um den Soundtrack des Spiels zu komponieren.

Landwirtschafts-Simulator 16-Bit war ursprünglich als digitaler Bonus für die Collector's Edition von Farming Simulator 25 auf dem PC gedacht, aber aufgrund der hohen Nachfrage entschied man sich, es auch als physische Cartridge zu veröffentlichen. Für Interessierte gibt es zwei Versionen – Deluxe und Limited – zum Preis von 69,99 € bzw. 49,99 €. Eine Standardausgabe wird auch über Einzelhändler wie Amazon erhältlich sein.

Ist das etwas, das Sie in Versuchung führt?