Der Lake District hat noch nie so tödlich ausgesehen in Atomfall

Der März entwickelt sich immer mehr zu einem wirklich aufregenden Monat für Videospiel-Fans, denn nach der kürzlichen Verzögerung von Assassin's Creed Shadows wird Ubisofts nächstes großes Projekt zu Split Fiction, Xenoblade Chronicles X, FragPunk, Two Point Museum, The First Berserker: Khazan und sogar Rebellion s aufregendem Survival-Action-Spiel Atomfall kommen.

Dies ist ein Spiel, das in einem Nachkriegs-Großbritannien spielt, genauer gesagt im pittoresken Lake District Nationalpark, und in dem wir uns in einer Quarantänezone wiederfinden, die nach der Katastrophe von Windscale im Jahr 1957 entstand. Für alle, die sich fragen, bezieht sich dies auf eine nukleare Katastrophe, die das Vereinigte Königreich in den 1950er Jahren erschütterte und die als die bisher schlimmste nukleare Katastrophe des Landes gilt.

Vor diesem Hintergrund erkunden wir in Atomfall ein charmantes Dorf und suchen nach Antworten auf die Frage, was während des Vorfalls passiert ist. Dies führt uns durch Militärlager und vergessene Bunker und sogar in gefährliche heidnische Ruinen, in denen dein praktischer Metalldetektor dein bestes Sicherheitswerkzeug ist.

Rebellion erklärt all dies viel ausführlicher in dem langen neuen Gameplay-Übersichtstrailer, den ihr unten sehen könnt. Verpassen Sie es nicht, wenn Sie Atomfall auf Ihrer Wunschliste haben und eifrig die Tage bis zu seiner Ankunft am 27. März auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und sogar Game Pass am ersten Tag gezählt haben.