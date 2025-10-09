Der Labubu-Wahn könnte endlich abklingen

HQ

Wenn Sie sich für Mode oder Sammlerspielzeug interessieren, haben Sie wahrscheinlich schon von Labubu gehört. Es ist sogar möglich, dass Sie sich nicht für eines dieser Dinge interessieren und trotzdem auf sie gestoßen sind. So groß war ihr Einfluss. Jetzt, nach Monaten des Ausverkaufs innerhalb von Sekunden, tauchen die Labubu-Puppen von Pop Mart endlich bei großen Einzelhändlern für einen Bruchteil ihrer früheren Preise auf. Laut Forbes deutet diese plötzliche Verfügbarkeit darauf hin, dass die einst fieberhafte Nachfrage nach diesen skurrilen, zahnigen Plüschfiguren nachlassen könnte, auch wenn eine andere Kreation des Pop Mart, die Hirono Living Wild Doll, dank einer kürzlichen Unterstützung durch Prominente das Rampenlicht stiehlt. Was einst ein Symbol für Knappheit und Raserei war, könnte sich nun in ein gewöhnlicheres Sammlerstück verwandeln und möglicherweise den trendgetriebenen Spielzeugmarkt, den Pop Mart mit ausgelöst hat, und den Wert dieser kleinen Kreaturen neu gestalten. Was halten Sie davon? Ist es Zeit zu verkaufen?