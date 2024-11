Der Kultklassiker Hardware erscheint nächstes Jahr auf 4K Blu-ray

HQ

Ein weiterer vergessener Kultklassiker erhält die luxuriöse Sonderedition, und dieses Mal ist es kein Geringerer als Richard Stanleys Low-Budget-Horror Hardware. Der Film hat einen interessanten Cameo-Auftritt von Lemmy und eine musikalische Darbietung von keinem Geringeren als Iggy Pop. Die neue Veröffentlichung kommt in atemberaubender 4K-Auflösung und ist vollgepackt mit Bonusfunktionen, einschließlich des Drehbuchs für die Fortsetzung, das nie gedreht wurde. Nachfolgend finden Sie die Zusammenfassung und eine Liste der Extras. Wenn Sie den Film vorbestellen möchten, können Sie dies hier tun.

In der kargen, radioaktiven Einöde der Zukunft liegen die weggeworfenen Überreste eines Mark 13 Cyborgs, einer fortschrittlichen militärischen Tötungsmaschine. Als sie von Space Trooper Mo als Schrott als Geschenk für seine Freundin, eine Bildhauerin, gekauft werden, beginnen sich die zerstückelten Überreste selbst wieder aufzubauen. Der vollständig restaurierte Kammerjäger begibt sich auf einen unerbittlichen Amoklauf, bei dem Mos Freundin das Hauptziel ist.

NEU! Vollständig ungeschnittenes und unzensiertes R-bewertetes HDR 4K-Remaster von Umbrella Entertainment

Exklusives T-Shirt designed by Hollow Bones Studios (220GSM AS Colour Classic)

Ein 150+ seitiges Hardcover-Buch mit noch nie zuvor gesehenen Inhalten hinter den Kulissen, Einblicken und Grafiken von Regisseur Richard Stanley

Ein 100+ seitiges Softcover-Buch mit dem unveröffentlichten Hardware 2: Ground Zero Skript

Individuell gestaltete starre Hüllen, Schuber und Bücher mit Vorproduktionsgrafiken und Postern

8 Kunstkarten

A3 Wendeposter

Limitierte Auflage Nummerierte Veröffentlichung

NEU! HDR 4K Remaster von Umbrella Entertainment

NEU! Audiokommentar mit Regisseur Richard Stanley

Audiokommentar mit Richard Stanley und Produzent Paul Trijbits

Kein Fleisch soll verschont bleiben: Die Herstellung von Hardware

NEU! Interview mit Produzent Stephen Wooley

NEU! Hardware: Richard Stanleys bittere Botschaft von Hoffnung und Trauer - Ein Video-Essay von Bryn Tilly

NEU! Originelles Storyboard-Featurette

Gelöschte und erweiterte Szenen

Richard Stanley über Hardware 2

Hardware-Promo-Videos mit Iggy Pop und Lemmy

Originales Hardware-Promo-Video

Rites of Passage - Kurzfilm aus dem Jahr 1983

Incidents in an Expanding Universe - Kurzfilm aus dem Jahr 1985

Die Stimme des Mondes - Dokumentarfilm aus dem Jahr 1990

Das Meer des Verderbens - Kurzfilm aus dem Jahr 2006

Hast du Hardware gesehen, und welcher von Richard Stanleys Filmen ist dein Lieblingsfilm?