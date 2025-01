Der Kultklassiker Cho Aniki ist jetzt für Switch erhältlich

Der verrückte Kultklassiker Cho Aniki war hier im Westen lange Zeit so etwas wie ein Einhorn, etwas, das man vielleicht auf Bildern gesehen und davon gehört hat, das aber schwer zu bekommen und zu spielen war. Aber verzweifeln Sie nicht, denn jetzt haben das Spiel und seine Fortsetzung endlich unsere Gewässer erreicht und sind digital für die Switch erhältlich. Die Kollektion, die aus Cho Aniki und Ai Cho Aniki besteht, wurde bereits in Japan veröffentlicht, was nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne erreicht wurde und wie es sich gehört, einige Verbesserungen im Vergleich zum Original PC Engine enthält.

Neben der digitalen Veröffentlichung ist auch die Veröffentlichung einer physischen Collector's Edition für Fans der Serie geplant, die das "kleine Extra" wollen. Es sind jedoch noch keine Details darüber unklar, was es enthalten wird oder wann es veröffentlicht wird.

Hast du die Cho Aniki Spiele schon einmal gespielt und wirst du diese Sammlung bekommen?