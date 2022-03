HQ

In einem knappen Monat hätte Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp veröffentlicht werden sollen, doch das wird nicht geschehen. Nintendo informiert uns via Kurzmitteilung darüber, dass das Strategiespiel "angesichts der jüngsten Weltereignisse" auf unbestimmte Zeit verzögert wird. Die Firma spielt mit ihrer Aussage auf den Krieg in der Ukraine an. Wann das Nintendo-Switch-Spiel erscheint, werden die Entwickler Intelligent Systems zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.