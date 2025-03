Der Krieg im Sudan führt nach Angaben von Hilfsorganisationen zu einer beispiellosen humanitären Katastrophe

HQ

Im Schatten des unerbittlichen Konflikts haben die kriegführenden Fraktionen im Sudan das Land in das Epizentrum der weltweit schwersten humanitären Katastrophe verwandelt, erklärten Vertreter der Vereinten Nationen am Donnerstag (via Reuters).

Seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den sudanesischen Streitkräften und den Rapid Support Forces im April 2023 sind über 30 Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen. In mehreren Regionen ist eine Hungersnot ausgebrochen, die Millionen von Kindern dem Risiko von Hunger und Krankheiten aussetzt.

Hilfsorganisationen berichten von weit verbreiteter sexueller Gewalt, auch gegen Kinder im Alter von nur einem Jahr. Während beide Kriegsparteien die Verantwortung für sich abstreiten, beschreiben humanitäre Helfer eine Verschärfung der Krise ohne Anzeichen einer Linderung.

Angesichts der Tatsache, dass 3 Millionen Kinder von Krankheitsausbrüchen bedroht sind und der Zugang zu humanitärer Hilfe lahmgelegt ist, werden die weltweiten Rufe nach Rechenschaftspflicht immer lauter. Im Moment bleibt abzuwarten, ob eine internationale Intervention eine unkontrollierbare Krisenspirale stoppen kann.