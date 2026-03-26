Der Krieg im Nahen Osten führt zur Absage der Auslosung des Asien-Cups

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Der Konflikt im Nahen Osten führte zur Absage der Auslosung für den AFC Asian Cup 2027, der ursprünglich im April in Saudi-Arabien stattfinden sollte. "Die Entscheidung wurde nach sorgfältiger Überlegung getroffen, um die ungestörte Teilnahme aller Beteiligten an der Schlussverlosung sicherzustellen.

Die AFC sprach dem lokalen Organisationskomitee für den AFC Asian Cup 2027 seine volle Bereitschaft aus, die Auslosung wie geplant auszurichten, und schätzt das Verständnis und die fortgesetzte Zusammenarbeit ihrer teilnehmenden Mitgliedsverbände, Fans und Interessengruppen. Weitere Updates zu den neuen Regelungen für die Endlosung werden zu gegebener Zeit mitgeteilt."

Der nächste Asiatische Pokal der Männer, der alle vier Jahre stattfindet, findet zwischen dem 7. Januar und dem 5. Februar 2027 in Saudi-Arabien statt. Die letzte Qualifikationsrunde findet nächste Woche am Dienstag, dem 31. März, statt, wobei Teams wie Pakistan, Sri Lanka, Singapur, Nepal, Vietnam, Malaysia, Indien, Libanon, Philippinen, Afghanistan, Jemen, Syrien oder Hongkong noch um die letzten Plätze beim Asienpokal kämpfen.

Die AFC Champions League Elite, der Vereinswettbewerb, der der UEFA Champions League, wird jedoch vom 13. bis 26. April wie gewohnt in Dschidda fortgesetzt, berichtet Reuters.