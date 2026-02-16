HQ

Der Kreml wies am Montag die Vorwürfe von fünf europäischen Ländern zurück, Russland sei für den Tod des Oppositionsführers Alexei Nawalny verantwortlich.

In einer gemeinsamen Erklärung am Wochenende teilten das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweden und die Niederlande mit, dass Labortests an Proben von Nawalnys Körper eindeutig Epibatidin ergeben hätten, ein Toxin, das mit Pfeilgiftfröschen in Verbindung gebracht wird, die in Südamerika heimisch und in Russland nicht natürlich vorkommt. Nawalny starb im Februar 2024 in einer arktischen Strafkolonie im Alter von 47 Jahren.

Dmitri Peskov // Shutterstock

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Moskau "weist die Vorwürfe entschieden zurück". "Wir akzeptieren solche Anschuldigungen nicht. Wir halten sie für voreingenommen und unbegründet", sagte er gegenüber Reportern.

Die russischen Behörden haben wiederholt jegliche Beteiligung am Tod Nawalnys bestritten, der einen Monat vor Präsident Wladimir Putins Wiederwahl in einer im Westen stark kritisierten Wahl erfolgte. Beamte behaupten, Nawalny sei eines natürlichen Todes gestorben und hätten seine politische Bewegung als extremistisch verboten...