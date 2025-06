HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland . In einer scharfen Rüge der Relevanz der G7 bezeichnete der Kreml die Gruppe als veraltet und ineffektiv und unterstützte Donald Trumps Behauptung, dass der Ausschluss Russlands aus der ehemaligen G8 ein großer Fehler gewesen sei. "Das war ein großer Fehler", sagte Trump am Montag.



Nach Trumps Äußerung sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber Reportern: "Wir stimmen mit Präsident Trump überein: Es war damals ein großer Fehler, Russland aus dem G8-Format auszuschließen." Dann fügte er hinzu, dass die G7 für Russland "an praktischer Bedeutung verloren" habe.

"Angesichts des sinkenden Anteils der G7-Länder an der Weltwirtschaft, angesichts all der Trends, die in den G7-Ländern zu beobachten sind, und natürlich vor dem Hintergrund von Formaten wie der G20, sieht die G7 langweilig und ziemlich nutzlos aus", sagte Peskow.