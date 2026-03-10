HQ

Der Kreml teilte am Dienstag mit, dass die jüngsten Mobilfunkausfälle in Moskau und anderen Großstädten aus Sicherheitsgründen durchgeführt wurden. Dmitri Peskov sagte, die Störungen seien gemäß russischem Recht durchgeführt worden und dienten dem Schutz der öffentlichen Sicherheit.

"Alle Abschaltungen und Kommunikationsbeschränkungen werden in strikter Einhaltung der geltenden Gesetze durchgeführt", sagte Peskov gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass die Maßnahmen notwendig seien, um die Sicherheit zu gewährleisten. Er sagte außerdem, dass die Auswirkungen der Ausfälle auf Unternehmen weiterhin weitere Analysen benötigen und mögliche Lösungen in Betracht gezogen werden.

Die Beschränkungen erfolgen vor dem Hintergrund umfassenderer Bemühungen der russischen Regierung, die Kontrolle über die digitale Kommunikation zu verschärfen. In den letzten Wochen haben die Behörden dazu gegriffen, Messaging-Plattformen wie Telegram und WhatsApp zu blockieren und gleichzeitig den staatlich unterstützten Dienst MAX zu bewerben, der laut Kritikern möglicherweise nicht das gleiche Sicherheitsniveau bietet...