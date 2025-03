HQ

Russlands Weg, seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu reparieren, ist alles andere als einfach, aber der Kreml bleibt hoffnungsvoll und glaubt, dass beide Länder den politischen Willen haben, dies zu tun (via Reuters).

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, dass der Weg zwar lang und beschwerlich sein werde, aber die Bereitschaft zur Verbesserung der Beziehungen auf beiden Seiten vorhanden sei, angefangen bei den beiden Präsidenten.

Viel hängt jedoch von der Haltung der Ukraine ab, deren diplomatische Gespräche mit den Vereinigten Staaten am Dienstag in Saudi-Arabien mehr Klarheit darüber schaffen könnten, ob das Land wirklich Frieden will, so Peskow.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Offenheit für Verhandlungen zum Ausdruck gebracht, aber Garantien für die Sicherheit seines Landes sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von Europa bleiben eine Schlüsselforderung. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.