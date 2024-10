Der Kreativdirektor von Wolverine verlässt das Unternehmen, um Perfect Dark zu drehen

HQ

Drei Jahre sind vergangen, seit Insomniac Games Marvel's Wolverine angekündigt hat, so dass die Fans schon lange um die kleinste Information betteln. Einige glauben, dass der Mangel an neuen Details bedeutet, dass das Spiel in Schwierigkeiten steckt, und die Nachrichten von heute Abend werden wahrscheinlich Öl ins Feuer gießen - auch wenn es nicht unbedingt so schlimm ist, wie Sie vielleicht denken.

Stephen Totilo behauptet in Game File, dass Brian Horton, der zuvor Creative Director bei Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Spider-Man 2 und Ratchet & Clank: Rift Apart war, Insomniac Games und seine Rolle als Creative Director bei Marvel's Wolverine letzten Sommer verlassen hat, um sich The Initiative anzuschließen. Zwei von Totilos Quellen sagen, dass dies "das Ergebnis kreativer Entscheidungen rund um das Spiel" war, also klingt es so, als hätte Insomniac Anfang des Jahres eine große Entscheidung über Wolverine getroffen.

Diejenigen unter euch, die sich Sorgen darüber machen, wie sich dieser Schritt auf die Entwicklung ausgewirkt hat, können sich jedoch beruhigen, denn ein Sony-Vertreter bestätigt, dass Horton durch Insomniac-Veteran Marcus Smith ersetzt wurde und dass Mike Daly der neue Game Director ist.

Horton ist wahrscheinlich nicht allzu traurig über den Schritt, da er jetzt Creative Director bei The Initiative und Crystal Dynamics' Perfect Dark ist. Hoffen wir, dass das bedeutet, dass beide Spiele am Ende noch besser werden, wenn sie endlich 2025 und/oder 2026 auf den Markt kommen.