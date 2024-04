Der Kostümdesigner von Fallout lüftet das Geheimnis hinter den Vault-Anzügen

HQ

In der Fallout-Reihe ist klar, dass die Macher bei der Gestaltung der Sets und Kostüme viel Liebe zum Detail geleistet haben. Dies gilt insbesondere für die Vault-Anzüge, die sich wie eine brillante Hommage an die Anzüge anfühlen, die wir in den Spielen sehen.

Sie sind eine beeindruckende Kreation und die Kostümdesignerin der Serie, Amy Westcott, sprach kürzlich mit PC Gamer darüber, wie sie entstanden sind. "Wir hatten es mit echten Menschen mit echten Körpern zu tun." sagte Wescott. "Es ging also viel darum, was universell schmeichelhaft aussehen konnte, auf eine Art und Weise, die nicht hauteng war und nicht jedem das Gefühl gab, schrecklich und unsicher zu sein, sondern einen coolen [Look] hatte."

"Es ist fast so, als hätten wir uns ein bisschen an einen Fliegeranzug gehalten, wo man den Reißverschluss zusteckt und ihn benutzt. Es war also eng, aber es war nicht einmal einen Zentimeter von seiner Lebensdauer entfernt."

Um diesen Look zu erhalten, stellte Wescott sicher, dass die Kostüme einen matten Stoff mit Vier-Wege-Stretch hatten, der von einer Firma namens Mectex stammte. Die eigentliche Herausforderung bestand darin, ein Stück Stoff zu finden, das 12-15 Stunden am Tag getragen werden konnte und sich trotzdem auf seinen ursprünglichen Stoff zurückzog.