Der kostenlose Godzilla-DLC in Dave the Diver steht nur noch bis November zum Download zur Verfügung

Es ist üblich, oder eher fast "die Norm", dass Titel, die auf dem heutigen überfüllten Markt erfolgreich sind, kostenlose oder kostenpflichtige Updates veröffentlichen, um die Dynamik des Spiels weiter auszubauen. DLC bringt nicht nur riesige Gewinne für Studios und Publisher, sondern belohnt die Spieler auch für ihre Treue zu einem Projekt. Mintrocket hat nicht aufgehört, neue Inhalte und Unterwassergeschichten in Dave the Diver anzubieten, aber die neueste, die sie uns gegeben haben, hat eine etwas ungewöhnliche Verbreitung.

Das Inhaltsupdate Dave the Diver x Godzilla, in dem der König der Monster in den blauen Gewässern ankommt, in denen Dave ruhig fischt, wird nur vom 23. Mai bis zum 23. November zum Download zur Verfügung stehen. Es ist ein kostenloses Update, und nachdem Sie es heruntergeladen haben, können Sie es auch nach Ablauf dieses Zeitraums spielen. Darüber hinaus können Sie es auch nach Ablauf dieses Zeitraums deinstallieren und neu installieren.

Alles, was Sie tun müssen, ist, in den digitalen Shop der Plattform zu gehen, auf der Sie gerade Dave the Diver spielen (sei es Steam, PlayStation oder Nintendo Switch) und die Inhalte ohne zusätzliche Kosten zu beanspruchen. Neben Godzilla (und einigen anderen Kaiju wie Ebirah) wird es neue Fahrzeuge und Unterwasserwaffen für unseren Lieblings-Sushi-Kellner geben.

Sind Sie bereit, mit Dave wieder ins Meer einzutauchen?