Der Koop ist erwartungsgemäß unter den meistverkauften Steam-Titeln massiv gestiegen

Warum kämpfen, wenn man zusammen spielen kann? Der Koop-Aufschwung in den letzten Jahren ist leicht zu erkennen, und obwohl das Wort "friendslop" hier und da verwendet wird, ist klar, dass die Spieler es genießen, Zeit mit ihren Freunden in PvE-Erlebnissen wie Lethal Company, R.E.P.O., Peak, Split Fiction und mehr zu verbringen.

Der GameDiscoverCo-Newsletter hat kürzlich den Aufstieg des Koop-Modus auf Steam untersucht und durch den Anstieg bestimmter Keywords, die die Spiele mit einem Einspiel >von 100.000 $ erreichen, gezeigt, wie Spieler nach verschiedenen Erlebnissen suchen. Zwischen 2022 und 2023 stieg die Anzahl der neuen Spiele, die mit Koop-Schlüsselwort die so wichtige Marge von >.100.000 $ erzielten, von 3,2 % auf 5,1 %. Auch die Zahl neuer Koop-Spiele stieg zwischen 2023 und 2025 von 1,4 % auf 2,1 %, was bedeutet, dass wir zwar keine völlige Überflutung an Koop-Erlebnissen sehen, aber die Entwickler erkennen, dass diese Spiele die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich ziehen.

An anderer Stelle sehen wir einen deutlichen Anstieg von Schlüsselwörtern wie gemütlich, Überleben, Bau und Basteln, was zeigt, welche Art von Erlebnissen Menschen mit ihren Freunden haben möchten. Vor allem Cosy verzeichnete einen enormen Anstieg und stieg von 0,4 % im Jahr 2022 auf 3,5 % der Spiele von 2025, die mehr als 100.000 Dollar einspielten. Mehr Leute machen gemütliche Spiele, aber viel mehr sind bereit, sie zu spielen, da sie einladende Spiele sind, die dir nach einem langen Tag etwas Auszeit geben. Laut GameDiscoverCo reagieren die Zuschauer auch positiv auf dieses Etikett. Ein Widerstand gegen die jahrelange Druckschwierigkeit in manchen Spielen, vielleicht?