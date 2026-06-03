Der König von Thailand hat dem ehemaligen Premierminister Thaksin Shinawatra nach seiner achtmonatigen Haftstrafe eine Begnadigung gewährt

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Zur Feier des Geburtstags von Königin Suthida von Thailand heute, dem 3. Juni, gewährte ihr Ehemann, König Maha Vajiralongkorn, mehreren Gefangenen, die laut Justizministerium bestimmte Voraussetzungen erfüllen, und eine dieser königlichen Begnadigungen war die des ehemaligen thailändischen Premierministers Thaksin Shinawatra. Thaksin, der letzten Monat nach acht Monaten Haft auf Bewährung entlassen wurde, hatte noch etwas mehr als drei Monate seiner einjährigen Haftstrafe, die im September ablaufen sollte.

Der 76-jährige ehemalige Führer kehrte nach 15 Jahren im freiwilligen Exil nach Thailand zurück, um sich wegen Machtmissbrauchs und Interessenkonflikts während seiner Regierung von 2006 bis 2011 vor Gericht zu stellen. Er kehrte am selben Tag zurück, an dem eine mit ihm verbündete Partei genügend parlamentarische Unterstützung für die Bildung einer Regierung sicherte, musste jedoch wenige Stunden später ins Krankenhaus eingeliefert und anschließend ins Gefängnis geschickt werden. Seine Strafe war bereits vom König selbst auf ein Jahr reduziert worden, doch er verbrachte sechs Monate im Krankenhaus, bevor er auf Bewährung entlassen wurde.

Thaksin Shinawatra gehört zur milliardenschweren Familie Shinawatra, einer der mächtigsten und einflussreichsten des Landes, die aufeinanderfolgende populistische Regierungen unter Führung von Familienmitgliedern oder von ihnen sehr nahestehenden Verbündeten geprägt hat.

Justizminister Rutthaphon Naowarat sagte gegenüber Reuters-Journalisten, dass Thaksin Shinawatra zwar die Voraussetzungen für eine Begnadigung erfüllte, es aber noch einige administrative Formalitäten zu klären gäbe, bevor seine elektronische Markierung entfernt werden könne.