Der König Emeritus von Spanien ist wütend, weil ein Vermögen, das auf den Kanalinseln versteckt war, an eine NGO gespendet wurde

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Der British Council Refugee (BCR), eine kleine gemeinnützige NGO mit Sitz in London, hat zwei neue Spenden in Höhe von insgesamt drei Millionen Pfund (3,5 Millionen Euro) erhalten, womit die Summe aus einer großzügigen Stiftung auf 6,6 Millionen Pfund (7,6 Millionen Euro) steigt.

Der Punkt ist, dass diese Mittel posthum vom spanischen Geschäftsmann und Bankier Romero Maura gespendet wurden, der 2022 verstarb und viele Jahre lang ein Vertrauter und enger Freund des Königs Emeritus von Spanien, Juan Carlos I., war. Dieses Geld soll aus einem Vermögen stammen, das in einer undurchsichtigen Finanzstruktur im Steuerparadies der Insel Jersey im Ärmelkanal verborgen war, und soll Teil der 15 Millionen Euro des ehemaligen Königs sein, die vor dem spanischen Justizsystem verborgen waren. Als die spanischen Behörden begannen, den spanischen Staatsoberhaupt zu untersuchen, verteilte er sein nicht deklariertes Vermögen auf verschiedene Konten weltweit und setzte es auf die Namen von Menschen, denen er vertraute (oder ehemaligen Liebhabern, wie Corinna Larssen). Und laut Quellen der Zeitung El País ist der ehemalige Monarch äußerst wütend über die ganze Angelegenheit.

Romero Maura, ein Witwer ohne Kinder, entschied, dass dieses Geld nie wieder auf die Konten von Juan Carlos I. zurückkehren würde, und formulierte sofort schriftlich seinen Wunsch, dass das Geld nach seinem Tod an wohltätige und soziale Zwecke verteilt werden sollte. Insbesondere für diejenigen, die Kinder unterstützten, die er nie selbst bekommen konnte.

Der Banker und Oxford-Geschichtsdozent hat außerdem seine beiden Häuser im Vereinigten Königreich (London) und Frankreich (Périgord) gespendet, komplett mit Parkplätzen im Wert von weiteren fünf Millionen Pfund (5,8 Millionen Euro), sowie den Restbetrag eines Schweizer Bankkontos, wie von der Organisation bestätigt und von einem Verwandten des Spenders bestätigt.