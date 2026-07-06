Der König der Spiele kehrt in Yu-Gi-Oh zurück! s neues Chaos Origins-Set

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Egal, ob du ein Fan bist, der seit Beginn duelliert, oder jemand, der seit der Ausstrahlung des Original-Animes auf unseren Bildschirmen nicht mehr im Herzen der Karten vertraut hat – die Chancen stehen gut, wenn du Yu-Gi-Oh! kennst, du kennst Yami Yugi. Der ikonische Protagonist des ursprünglichen Animes und Mangas sucht heutzutage nicht immer nach einem Duell, aber jetzt ist er zurück als Teil des neuen Yu-Gi-Oh! TCG spielt Chaos Origins.

Chaos Origins markiert den Start dessen, was Konami und Yu-Gi-Oh! als "Starlight 2.0" beschreiben. Im Grunde haben wir einige aktualisierte Starlight Rares in diesem Set enthalten und übernehmen einige der Anpassungen in den Mechaniken, die Spieler in einigen Gebieten bereits gesehen haben. Starlight 2.0 ist übrigens nur eine Beschreibung dessen, wie diese neue Box intern wahrgenommen wird, es ist kein offizieller Seltenheitsmarker oder ein neuer Name für Karten.

Was Chaos Origins einzigartig macht, abgesehen von den ausgefallenen neuen Redesigns einiger klassischer Yugi-Karten, auf die wir noch eingehen, ist, dass es keine Monster im Hauptdeck gibt. Stattdessen musst du deine Monsterkarten in die Zauber- und Fallenzonen legen. Chaos Origins hat ein Schachthema und enthält 100 Karten, die du zu deinen Sammlungen und Decks hinzufügen kannst.

Wie erwähnt, kehren einige von Yugis einprägsamsten Monstern in diesem Set zurück, darunter Kuriboh, Celtic Guardian, Summoned Skull und mehr. Ich hoffe immer noch auf ein Update von Gazelle, dem König der mythischen Bestien, aber realistisch gesehen ist es schwer zu bestreiten, dass dies nicht einige der denkwürdigsten Monster sind, die wir je von Yugi in die Duellierarena gesehen haben.

Chaos Origins ist jetzt verfügbar.