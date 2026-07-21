Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert, als die jemenitische Huthi-Rebellengruppe eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien ankündigt

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Während sich ein Großteil der Berichterstattung über den andauernden Konflikt im Nahen Osten um den Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran dreht und wie dies die Energie- und Brennstoffressourcen weltweit durch die Blockaden in der Straße von Hormus belastet, steht eine Eskalation des Konflikts in der Region bevor. wie The Independent berichtet, hat die jemenitische Rebellengruppe, bekannt als die Huthis, eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt.

Die Huthis sind eine Iran-nahe bewaffnete Gruppe, die dieses "maritime Embargo" erlassen hat, um gegen "den kriminellen saudischen Feind vorzugehen, basierend auf der Gleichsetzung 'Auge um Auge', mit sofortiger Wirkung". Die Gruppe argumentiert außerdem, dies sei eine Reaktion auf eine "ungerechte und unterdrückende Belagerung" des Jemen durch die Saudis.

Diese Seeblockade wird voraussichtlich die Straße Bab el-Mandeb im Roten Meer beeinflussen und könnte dazu führen, dass die weltweiten Ölvorräte um weitere 7 % zurückgehen, nachdem der Konflikt in der Straße von Hormus um 10 % zurückgegangen ist. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Huthis in globale Konflikte einmischen, denn 2024, als Israel Gaza bombardierte, nutzte die Gruppe dies als Gelegenheit, um die Schifffahrtsrouten zu stören.

Die Huthis feuerten letzte Woche auch Raketen auf Saudi-Arabien, nachdem letzteres angeblich einen Flughafen unter Huthi-Kontrolle bombardiert hatte – ein Schritt, der angeblich gegen einen vierjährigen Waffenstillstand verstieß. Während Saudi-Arabien keine Erklärung zu dieser Eskalation des Konflikts abgegeben hat, hat ein Huthi-Sprecher Folgendes gesagt.

"Wir bekräftigen das Recht unseres großen Volkes, auf die Blockade mit einer Blockade zu reagieren", bevor wir versprechen, dass "jede törichte Handlung des rücksichtslosen saudischen Feindes" "mit einer umfassenden und entschlossenen Eskalation gefolgt wird."