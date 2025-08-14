Der Komponist von Silent Hill würde gerne einen Resident Evil-Soundtrack kreieren

HQ

Wenn es um japanische Horror-Franchises geht, gibt es vielleicht keine zwei besseren Beispiele als Silent Hill und Resident Evil. Beide haben Generationen überwunden und sich bei ihrem Debüt als Hit erwiesen und sind es auch heute noch, aber trotz dieses Erfolgs haben sich die beiden nie in einem Schlüsselbereich geteilt: nämlich Akira Yamaoka.

Der erfahrene Komponist hat die meiste Zeit seiner Karriere an Silent Hill gearbeitet, aber er hat noch nicht den Sprung zu Resident Evil geschafft. Nach unzähligen Jahren und mehreren Einsätzen mit Konami hofft Yamaoka, dass er eines Tages den Konkurrenten von Capcom angreifen kann, wie kürzlich in einem Interview bestätigt wurde.

Im Gespräch mit dem YouTuber DarkSwitch wurde Yamaoka gefragt, an welchem Traum-Franchise er gerne arbeiten würde, worauf er antwortete:

"Nun, ich würde wirklich gerne mit dem Resident Evil-Franchise arbeiten. Es ist ein Horrorspiel, das ich früher oft gespielt habe, also wäre es toll, wenn ich eine Chance bekomme."

Es ist zwar unklar, ob er jemals an Resident Evil arbeiten wird, aber Yamaoka hat viele Silent Hill -Projekte in Arbeit, einschließlich der Rückkehr als Komponist für den Silent Hill f September und auch der Übernahme der Komponistenaufgaben für den Film Return to Silent Hill.