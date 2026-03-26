Der Komponist von König der Löwen hat eine Klage gegen den Komiker eingereicht, der sein Lied "falsch übersetzt" hat

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Mehr erfahren Jonasi war mitten im Satz, als ihm ein Fremder ein gelbes Blatt Papier reichte. Der simbabwische Komiker blickte nach unten, blickte nach oben und erzählte der Menge genau, was gerade passiert war: Er wurde verklagt. Für einen Scherz. Über Der König der Löwen.

Der betreffende Witz wurde im Februar im One54-Podcast ausgestrahlt. Jonasi bestand darauf, dass die Gastgeber den Eröffnungsgesang von "Circle of Life" (Nants' ingonyama bagithi Baba) falsch aussprachen und stellte hilfreich klar, dass er übersetzt werden könne: "Schau, da ist ein Löwe. Oh mein Gott!" Das Publikum liebte es. Millionen von Menschen online liebten es. Der Grammy-prämierte Komponist Lebohang Morake nicht.

Morake, der den Gesang geschrieben hat, sagt, der Text sei tief in südafrikanischer Tradition verwurzelt und rufe die Königsherrschaft hervor, nicht einen überraschten Touristen, der Wildtiere beobachtet. Disneys eigene Übersetzung bestätigt ihn: "Heil dem König, wir alle verbeugen uns vor dem König." Seine Anwälte argumentieren, dass Jonasi die Fehlübersetzung als Tatsache und nicht als Komödie dargestellt habe, was, falls zutreffend, den Schutz des First Amendment beraubt.

Die beiden Männer hatten offenbar versucht, die Dinge privat zu klären. Jonasi sagt, er habe Morake gesagt, er sei ein echter Fan, und angeboten, an einem Bildungsvideo mitzuwirken. Dann, so sagt er, habe Morake ihn einen "selbsthassenden N***o" genannt, und der Wohlwollen sei verflogen. Morake hat sich inzwischen für seine Wortwahl entschuldigt und dabei fest zu seinem Groll gehalten. Jonasi seinerseits schwor, den Witz weiter zu erzählen.

Jetzt führt er eine 27-Millionen-Dollar-Klage mit einem GoFundMe, etwas Merchandise und fügt hinzu: "Ich suche einen sehr guten Anwalt."

Denkst du, er verdient die Klage?