Der Komponist von Deux Ex: Mankind Divided veröffentlicht einen Haufen neuer Musik, die nie für das Spiel verwendet wurde

Es ist zwar unklar, ob wir jemals ein neues Kapitel in der Deus Ex -Serie bekommen werden, aber es gibt immer noch viele, die sich für das Spiel-Franchise begeistern und uns immer wieder einen Einblick in die Entstehung der Projekte geben wollen.

Das Neueste an dieser Front kommt von Komponist Sascha Dikiciyan, der jetzt einen Haufen neuer Musik veröffentlicht hat, die er ursprünglich für das Spiel und seine DLCs gemacht hat, die aber letztendlich nie verwendet wurde.

Das alles ist Teil eines neuen Albums auf der Bandcamp-Seite des Komponisten (danke, VGC), das auf den Namen Fragment of the Machine (Data Archive Vol. 1) hört. Es enthält 10 Tracks aus Deus Ex: Mankind Divided, darunter Musik, die für Zwischensequenzen gemacht wurde, Trailer, In-Game-Clubs, Entwürfe, Ideen und sogar Demos.

Auf die Frage, warum Dikiciyan, der unter dem Spitznamen Sonic Mayhem bekannt ist, beschlossen hat, diese Tracks jetzt zu veröffentlichen, erklärt er: "Mit dieser Sammlung hat man (in gewisser Weise) direkten Zugriff auf meine Audio-Festplatte. Diese Audiodateien stammen direkt von meinem Originallaufwerk, komplett mit den authentischen Arrangement-Namen, die ich ihnen damals gegeben habe. Einige sind ungemischt, ungemastert und sogar unfertig. Bei einigen dieser Strecken handelt es sich um alternative Varianten oder frühe Beta-Versionen, die es nie in das fertige Spiel geschafft haben. Nachdem ich gesehen habe, wie sehr sich die Leute immer noch mit diesem Universum verbinden, wollte ich sie vor der Veröffentlichung von Metal Eden als Geschenk an die Community teilen."

Apropos Metal Eden: Dikiciyan ist auch als Komponist an dem kommenden Projekt beteiligt, da das Spiel bereits am 2. September erscheinen soll.