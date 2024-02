Der Komiker Richard Lewis ist tot

HQ

Am späten Mittwoch wurde bestätigt, dass der 76-jährige Richard Lewis in seinem Haus an einem Herzinfarkt gestorben ist. Die meisten Leute kennen ihn wahrscheinlich als Larry Davids Freund aus Curb Your Enthusiasm , aber er hat eine lange Karriere sowohl mit Stand-up, TV-Serien als auch mit Filmen (einschließlich der Show Anything but Love und Mel Brooks' brillantem Robin Hood: Men in Tights ).

Mehrere Kollegen und große Hollywood-Stars haben Lewis bereits Tribut gezollt, und Larry David selbst schrieb dies in einem Statement:

"Richard und ich wurden im Abstand von drei Tagen im selben Krankenhaus geboren und die meiste Zeit meines Lebens war er wie ein Bruder für mich. Er hatte diese seltene Kombination, der lustigste Mensch und auch der süßeste Mensch zu sein. Aber heute hat er mich zum Schluchzen gebracht und das werde ich ihm nie verzeihen."

Richard Lewis wird Berichten zufolge in der 12. Staffel von Curb Your Enthusiasm auftauchen, die jetzt auf Max ausgestrahlt wird, in der er eine etwas verdrehte Version seiner selbst spielt. Wir freuen uns darauf, ein letztes Lachen mit diesem brillanten Komiker zu haben, und danken für alles.

Danke NBC