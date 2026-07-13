Der kolumbianische Fußballer Jáminton Campaz taucht unter, nachdem er Morddrohungen erhalten hat, weil er bei der Weltmeisterschaft kein Tor erzielt hat

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Jáminton Campaz, ein kolumbianischer Fußballspieler, kehrte nicht mit dem Rest der Nationalmannschaft nach Hause zurück und ist nun untergetaucht: Niemand weiß, wo er ist (er könnte noch in Vancouver sein), weil er Morddrohungen erhielt, weil er eine Chance im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen die Schweiz verpasst hatte, was später zum Ausscheiden Kolumbiens führte.

Campaz hatte in der 115. Minute eine klare Chance, ein Tor zu erzielen und Elfmeter zu vermeiden, verfehlte jedoch den Schuss. Seitdem wurde er Ziel von Online-Beleidigungen in sozialen Medien, darunter Todesleckereien, so sehr, dass der kolumbianische Fußballverband eine Stellungnahme abgab.

"Kein Athlet oder irgendein Mitglied ihres Lagers sollte Einschüchterung ausgesetzt sein, wenn sie ihr Land im sportlichen Kontext vertreten", und ihre Solidarität gilt Jaminton Campaz, seiner Familie, allen Spielern der kolumbianischen Nationalmannschaft und der gesamten Delegation. "Fußball muss ein Raum für Einheit, Respekt und Hoffnung sein – niemals ein Ort für Hass, Einschüchterung oder Gewalt."

Vor 32 Jahren wurde Andrés Escobar, ein kolumbianischer Fußballspieler, fünf Tage nach seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft 1994 ermordet, wo er bei einer Niederlage gegen die USA in der Gruppenphase ein Eigentor erzielte.