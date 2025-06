Der Kickstarter-Traum starb - Trotz Sammlung von fast 300.000 €, Alzara Radiant Echoes zur Schließung

HQ

Studio Camelia hatte große Träume für Kickstarter Project Alzara Radiant Echoes, ein Spiel, das als Hommage an JRPGs aus vergangenen Tagen gedacht war. Aber trotz des Sammelns von fast 300.000 Euro von den Fans, die für die Veröffentlichung einer Demo und die Tournee auf Gaming-Messen verwendet werden sollten, endete alles mit einem Misserfolg.

Externe Partner kamen nicht zustande und das Geld von Kickstarter wurde schnell verbrannt, so dass Studio Camelia gezwungen war, seine Türen zu schließen und alle Arbeiten an Alzara Radiant Echoes einzustellen. Für diejenigen, die das Spiel am Kickstarter unterstützt haben, wartete eine kalte Dusche, da einige Rückerstattungen nicht erfolgen werden. Das Geld ist weg und mehrere Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Projekt laufen derzeit.

Das Unternehmen schrieb an seine Unterstützer am Kickstarter:

"Die Liquidation des Studios wurde am 28. April erklärt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind verschiedene rechtliche Verfahren im Gange, die noch einige Zeit andauern werden. Wie Sie sich vorstellen können, können wir Ihnen die Einzelheiten dieser Verfahren nicht mitteilen, aber sie beziehen sich auf die Liquidation eines Unternehmens. Alzara Radiant Echoes befindet sich nun in einer unbestimmten Pause. Es gibt eine geringe Chance, dass eines Tages ein Dritter einspringt und anbietet, das Projekt zu übernehmen. Wenn das passiert, würde das Spiel unweigerlich eine andere Richtung einschlagen als die, die während der Kampagne präsentiert wurde, aber hoffentlich zum Besseren!"

Dies ist eine brutale Erinnerung daran, dass Kickstarters immer mit einem großen Risiko verbunden sind, und was jetzt mit Alzara Radiant Echoes passiert ist, ist verdammt traurig, aber kaum einzigartig. Viel Hype, gefolgt von einem plötzlichen Stopp.

War Alzara Radiant Echoes etwas, worauf du dich gefreut hast?