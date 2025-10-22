HQ

Wenn Sie gehofft haben, dass KI-Chatbots Dr. Google ersetzen könnten, schlägt das neueste Experiment von Reddit vor... Vielleicht noch nicht. Reddit Answers, der KI-Assistent der Plattform, machte kürzlich Schlagzeilen, weil er Heroin als Schmerzmittel empfahl.

Wie 404Media berichtete, kam der bizarre Ratschlag ans Licht, als ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens die Antwort in einem Subreddit für Moderatoren entdeckte. In einer Interaktion wies der Chatbot auf diesen Beitrag hin: "Heroin hat mir ironischerweise in diesen Fällen das Leben gerettet."

In einer anderen Frage schlug es sogar Kratom vor, einen Baumextrakt, der in mehreren Bundesstaaten illegal ist und von der FDA "wegen des Risikos schwerwiegender unerwünschter Ereignisse, einschließlich Lebertoxizität, Krampfanfällen und Substanzkonsumstörungen", gekennzeichnet wurde.

Reddit Answers ist keine Standard-KI. Anstatt sich ausschließlich auf kuratierte Datenbanken zu verlassen, greift es auf den riesigen Pool an nutzergenerierten Inhalten von Reddit zurück. Das macht es skurril, manchmal aufschlussreich. Aber klar, nicht immer sicher.

Ursprünglich auf einen separaten Tab beschränkt, hat Reddit Antworten im Rahmen regulärer Konversationen getestet, weshalb diese spezielle Episode unbemerkt blieb... Bis jetzt. Nachdem der KI-Chatbot von Reddit den Nutzern vorgeschlagen hat, Heroin auszuprobieren.

Nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, reagierte Reddit, indem es die Sichtbarkeit der KI in sensiblen gesundheitsbezogenen Chats reduzierte. Die Moderatoren hatten selbst keine Kontrolle über die Ratschläge, was zeigt, wie experimentell das Tool noch ist.

Natürlich ist dies nicht der erste KI-Schluckauf von Reddit. Andere Bots wie Googles AI Overviews und ChatGPT haben ebenfalls fragwürdige Gesundheitsempfehlungen geliefert, darunter "Tipps" wie die Verwendung von ungiftigem Klebstoff auf Pizzen, um zu verhindern, dass Käse abrutscht.

Klar, wenn es um medizinische Ratschläge geht, sind KIs unterhaltsam, aber der Mensch hat immer noch die Oberhand. Bitten Sie es also vielleicht noch nicht um medizinischen Rat.