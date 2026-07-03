Der KI-Boom hat die angeschlagene NAND-Speicherindustrie wiederbelebt und den Wert von Kioxia versiebenfacht

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Kioxia, der Chiphersteller mit Sitz in Kitakami (Japan), veranstaltete heute eine Zeremonie in seiner Fabrik, um die Erholung seines Geschäfts und den kometenhaften Anstieg des Aktienkurses zu würdigen, angetrieben durch den Boom der KI-Investitionen.

Der Aktienkurs des Unternehmens ist im Jahr 2026 bisher um das Dreifache gestiegen, und es hat derzeit eine Marktkapitalisierung von über 250.000 Millionen Dollar, was sogar Toyota Motor übertrifft.

Kioxia, früher bekannt als Toshiba Memory, war das Unternehmen, das in den 1980er Jahren den NAND-Flash-Speicher erfand, dessen Preis bis 2024 stark gesunken war. Mit dem Aufstieg der KI und der Nachfrage nach DRAM-Speicherchips ist die Nachfrage nach NAND-Speicher inzwischen explodiert, und Kioxia deckt praktisch die gesamte Nachfrage ab. Laut dem Reuters-Bericht liegt Kioxia seinen Konkurrenten in Bezug auf die NAND-Speicherleistung und den Energieverbrauch zwei bis vier Jahre voraus.

Japan beabsichtigt, das Wirtschaftswunder des letzten Jahrhunderts in dieser neuen Ära der KI zu wiederholen, und im März letzten Jahres kündigte die Regierung von Premierminister Sanae Takaichi ein Ziel an, den Verkauf der im Inland produzierten Chips bis 2040 zu verfünffachen.