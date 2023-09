Der Kater trifft auf Mission: Impossible in der Netflix-Serie Obliterated

Wenn Sie sich gefragt haben, wie Helden und Geheimagenten sich entspannen können, nachdem sie die Welt vor der Verwüstung gerettet haben, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den kommenden Obliterated von Netflix im Auge zu behalten.

Dieser Film, der von den Machern von Cobra Kai stammt, zeigt, was passiert, wenn eine Gruppe von Geheimagenten beschließt, eine erfolgreiche Mission zu feiern, indem sie sich auf den Weg zu einer Nacht voller Ausschweifungen und Wahnsinn in Las Vegas macht, nur um sich in einem anderen weltrettenden Szenario wiederzufinden, während sie stark betrunken sind.

Die TV-Serie wird bereits am 30. November 2023 auf Netflix erscheinen, und in diesem Sinne hat der Streamer nun einen Trailer für das Projekt veröffentlicht, der den Ton für die Geschichte angibt. Stellen Sie sicher, dass Sie das unten nachvollziehen.