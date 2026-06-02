Der kanadische Premierminister Mark Carney sagt, er habe die jüdischen Kanadier enttäuscht

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Rund 1.200 Israelis wurden bei einem Terroranschlag der Hamas vor fast drei Jahren getötet, und viele wurden als Geiseln genommen. Das markierte den Beginn einer Vergeltungskampagne, die seitdem heftig diskutiert wird. Unabhängig von der persönlichen Haltung zu diesem Thema gibt es seitdem Berichte über einen starken Anstieg des Antisemitismus, der sich gegen Juden richtet, die nie einen Fuß in Israel gesetzt haben.

Nun gibt der kanadische Premierminister Mark Carney (über CBC) zu, dass das Land es versäumt hat, seine jüdischen Bewohner zu schützen, die seiner Meinung nach von einer "Antisemitismuskrise" betroffen sind, bei der die Gruppe häufig Hassverbrechen ausgesetzt ist. Tatsächlich richten sich derzeit ganze 70 % der Hassverbrechen im Land gegen Juden, obwohl sie nur 1 % der Bevölkerung ausmachen.

Kanada wird nun entschlossene Maßnahmen ergreifen, um das Problem anzugehen, so Carney, der jedoch in dieser Hinsicht keine konkreten Vorschläge vorgelegt hat.