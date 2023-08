Der Kampf zwischen Musk und Zuckerberg scheint bevorstehen

HQ

Zwei der reichsten Männer der Welt dabei zuzusehen, wie sie sich zur Hauptsendezeit in einem Käfig verprügeln, klingt wie ein Fiebertraum, aber es sieht so aus, als könnte es bald Realität werden. Wie einige von euch wissen, ist der Krieg der Worte schon lange im Gange, aber jetzt hat Elon Musk selbst endlich über X angekündigt, dass die Veranstaltung live gestreamt wird und dass der gesamte Erlös an Veteranen gespendet wird.

Es wurde noch kein Datum bekannt gegeben, aber sobald das Spiel stattfindet, ist es sehr wahrscheinlich, dass es Millionen von Zuschauern online anziehen wird.

Wer wird Ihrer Meinung nach den Kampf gewinnen, Musk oder Mark Zuckerberg?