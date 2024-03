Der Kampagnenmodus für Overwatch 2 wurde aufgrund schwacher Verkäufe verworfen

HQ

Letztes Jahr hat Blizzard endlich die ersten lang erwarteten Missionen für den Kampagnenmodus von Overwatch 2 veröffentlicht, aber anscheinend waren sie nicht so beliebt, wie die Entwickler gehofft hatten. Berichten zufolge haben sich die Verkäufe unterdurchschnittlich entwickelt, und in einem neuen Artikel von Jason Schreier bei Bloomberg legt der Branchenanalyst dar, wie es dem Helden-Shooter im Moment geht und wie Blizzard versucht, den Topf für die Overwatch 2 -Produktion umzurühren.

Anscheinend, so schreibt Schreier, erhält jedes Spielteam einen Anteil am Bonus dafür, wie gut sein jeweiliges Spiel bei Blizzard abschneidet. Letztes Jahr hat zum Beispiel das Team von Diablo IV einen netten Bonus erhalten, ebenso wie das Team von World of Warcraft. Das Team auf Overwatch 2 erhielt jedoch null, nada, zip, null als Bonus. Der Titel kämpfte 2023 hart gegen Gegenwind, und als Konsequenz soll der Großteil des Teams hinter den Kampagnenmissionen im Januar sogar den Kick erhalten haben. In diesem Zusammenhang hätte Blizzard alle Pläne fallen lassen sollen, der neu gestarteten Kampagne in Zukunft einige zusätzliche Missionen folgen zu lassen.

Vielleicht wird dieser neue Fokus auf PvP in Kombination mit der Nachricht, dass keine Helden mehr hinter Battle Passes eingesperrt sein werden, dazu beitragen, das kaum acht Jahre alte Schiff Overwatch zu drehen? Der Titel hat es seit der Umstellung auf Overwatch 2 vor knapp eineinhalb Jahren nicht leicht. Diejenigen, die leben, werden es sehen, ganz einfach, aber alle hungrigen Einzelspieler-Spieler können aufhören, den Atem anzuhalten. Ab sofort ist Overwatch 2 ein reiner PvP-Titel.