Der Kameramann von Gladiator 2 sagt, Ridley Scott sei faul geworden

HQ

Außerirdischer, Gladiator. Ohne Ridley Scott wären diese Filme nicht das, was sie waren, aber seit ihrer Veröffentlichung sind Jahrzehnte vergangen, und es scheint, als hätte die Zeit an dem Regisseur gezehrt. Laut dem Kameramann von Gladiator 2 soll Scott sogar faul geworden sein, was das Filmemachen angeht.

Im DocFix-Podcast beschreibt John Mathieson, wie Scott sich während des Prozesses der Erstellung von Gladiator 2 Fehler erlaubt hat. Er benutzte mehrere Kameras, um so viel wie möglich auf einmal zu drehen, anstatt Szenen neu zu drehen.

Er hat anscheinend auch keine Schüsse blockiert, wenn er Szenen probte, und verließ sich auf Tausende von VFX-Aufnahmen, von denen viele verwendet wurden, weil Equipment im Hintergrund gelassen worden war, das dann in der Nachbearbeitung herausgeschnitten werden musste.

Die Reaktionen waren für Gladiator 2 eher gemischt, wie bei Scotts letztem Film, Napoleon. Ob das an faulem Filmemachen oder etwas anderem liegt, ist schwer zu sagen. Schließlich können wir, ohne am Set zu sein, nicht wirklich beschreiben, wie es ist, mit Scott zu arbeiten.