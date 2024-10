Der Kalender der ESL Pro Tour für 2025 wurde enthüllt

HQ

Die ESL hat damit begonnen, eine Reihe von Ankündigungen und Enthüllungen über die Zukunft des kompetitiven Counter-Strike 2 zu machen. In einem sehr transparenten Blogbeitrag wurde bestätigt, dass die ESL Pro Tour mindestens für die nächsten zwei Jahre unterstützt werden, und zwar auf eine Weise, die größer und besser ist als je zuvor.

Uns wurde gesagt, dass in den Saisons 2025 und 2026 satte 22 Millionen US-Dollar investiert werden. Dies wird nicht für Preisgelder verwendet, da uns gesagt wurde, dass es für Gastfreundschaft, Unterkunft, Flüge, Übungsvorbereitungen und all die notwendigen Bemühungen hinter den Kulissen verwendet wird, die erforderlich sind, damit die ESL Pro Tour funktioniert.

Was die nächsten Jahre betrifft, so hat die ESL einen Blick auf den Kalender 2025 für die ESL Pro Tour gewährt, was bedeutet, dass wir wissen, wann und wo die Action stattfinden wird.

Die erste Veranstaltung wird die IEM Katowice vom 29. Januar bis zum 9. Februar sein. Darauf folgt ESL Pro League: Season 21 in Europa zwischen dem 25. Februar und dem 16. März, bevor IEM Spring 2025 vom 21. bis 27. April läuft. Die IEM Dallas folgt dann vom 19. bis 25. Mai.

Vor der IEM Cologne 2025 vom 23. Juli bis 3. August gibt es dann eine kleine Pause, bevor es dann wieder eine Pause gibt und dann zwischen dem 23. September und dem 12. Oktober wieder ESL Pro League: Saison 22 in Europa. Den Abschluss der Saison bildet dann die IEM Chengdu zwischen dem 3. und 9. November.

Auf welches Event freust du dich am meisten?