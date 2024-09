Der Kader von M80 Valorant zerfällt, nachdem er sich nicht für die Champions Tour qualifizieren konnte

HQ

Das Team von M80 Valorant hat mit dem Sieg im Ascension Turnier am Wochenende wirklich alles in die Qualifikation der Challengers Division gesteckt. Dies gelang dem Team jedoch nicht, so dass es schließlich an der letzten Hürde scheiterte und von 2GAME Esports besiegt wurde.

Dieses Ergebnis endete anscheinend in einer fast vollständigen Implosion des Kaders, da nun klar wurde, dass der Großteil des Teams zu Free Agents wird und M80 hinter sich lässt.

Dazu gehören GianFranco "koalanoob" Potestio, Marc-Andre "NiSMO" Tayar, Michael "neT" Bernet und Brendan "BcJ" Jensen, wobei scheinbar nur Alexander "Zander" Dituri in der Organisation geblieben ist.

Da wir jetzt mitten in der Valorant Offseason sind, müssen wir sehen, ob einer dieser Spieler es schafft, Plätze in VCT-Teams zu ergattern oder ob sie stattdessen nächstes Jahr wieder in Challengers Squads antreten werden.