Der Just Cause Film geht offiziell weiter

Es ist offiziell: Ein Film, der auf der kultigen Videospielreihe Just Cause basiert, wird bei Universal Pictures gedreht. Der Film wurde letztes Jahr enthüllt, aber jetzt scheint die Produktion in Gang zu kommen, da ein Autor an das Projekt gebunden wurde.

Bei The Wrap wird Aaron Rabin, der Autor von Jack Ryan und Nobody 2, das Drehbuch zusammenstellen, und Ángel Manuel Soto von Blue Beetle wird die Regie übernehmen. Kelly McCormick und David Leith werden den Film auch produzieren.

Just Cause ist eine Serie, die nicht unbedingt wegen ihrer Geschichte und Überlieferung ikonisch ist, sondern wegen ihrer Action, die den Filmemachern mehr Freiheit lässt, wie sie das Square Enix-Franchise darstellen wollen. Solange wir hier und da ein paar Explosionen haben, wird es genauso sein wie die Just Cause, die wir kennen.