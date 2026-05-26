Der jüngste US-Angriff auf den Iran hat den Preis für Brent-Rohöl erneut in die Höhe getrieben

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Gerade als es schien, als sei der Frieden in Reichweite, führten die USA eine Reihe von "defensiven" Angriffen, wie sie sie nennen, im Süden Irans durch, während ihr Verbündeter Israel ihre Kampagne im Libanon gegen die Hisbollah wieder aufnahm. Diese militärischen Aktionen fanden statt, während der iranische Außenminister und sein Chefunterhändler in Doha (Katar) waren, um Friedensgespräche mit US-Verhandlungsführern über eine Lösung des Konflikts zu führen.

Diese Wiederaufnahme der Feindseligkeiten trieb den Preis der Brent-Futures sofort um 2,36 US-Dollar in die Höhe, was etwa 2 % entspricht, während er in der vorherigen Sitzung am Freitag (gestern, Montag, in den USA ein gesetzlicher Feiertag) mit einem Rückgang von 7 % abgeschlossen hatte, angetrieben von Gerüchten über ein mögliches Kriegsende und die Schließung der Straße von Hormus.

"Händler setzen stark darauf, dass ein entscheidender Durchbruch endlich die Öltanker befreien wird, die lange gelähmt und in und um die Straße von Hormus gefangen sind", sagte Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade, in Kommentaren, die von Reuters berichtet wurden.

Berichten zufolge haben die Vereinigten Staaten und Iran eine vorläufige Vereinbarung getroffen, in der sie sich verpflichten, innerhalb von maximal 60 Tagen eine Lösung des Konflikts zu suchen und die Straße von Hormus zu schließen. Unterdessen sind Hunderte von Schiffen, die das Äquivalent von einem Fünftel der weltweiten Energieversorgung transportieren, in den Gewässern der Meerenge gestrandet und warten darauf, dass die Passage wieder geöffnet wird.