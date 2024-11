Der Journey Glyde funktioniert von zu Hause aus und unterwegs

HQ

Journey war schon immer die Nase vorn, wenn es um das Aufladen Ihrer Geräte geht, und das neue Journey Glyde ist da nicht anders. Der dicke kleine Ziegelstein zeigt zunächst ein magnetisches Ladegerät für iPhones und andere Telefone sowie eine quadratische Fläche für Ihre AirPods.

Wenn du dann die Unterseite des Geräts herausnimmst, siehst du, dass Platz für ein weiteres Ladegerät ist, diesmal für deine Apple Watch. Dann gibt es auch ein USB-Typ-C-Ladegerät, was dieses Gerät zu einem 4-in-1-Gerät macht. Wie Sie vielleicht an der Dicke des Modells erkennen können, handelt es sich auch um eine Powerbank.

Eine Powerbank, die während des Aufladens Ihrer Geräte aufgeladen werden kann, was für solches technisches Zubehör ungewöhnlich ist. Wenn ihr mehr über den Journey Glyde erfahren wollt, schaut euch unseren Quick Look unten an: